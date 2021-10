Biden ondertekent noodwet die ‘shutdown’ overheid voorkomt

video Belg (17) sterft in handen van vriend na steekpar­tij, Nederlan­der (18) verdacht

30 september Een 18-jarige Nederlandse jongen wordt verdacht van het doodsteken van de 17-jarige Ismaël Salaoui in het Belgische Hemiksem, een dorpje bij Antwerpen. ,,Ismaël ging een ritje maken met zijn gerepareerde brommer. Een uurtje later kwam een vriend onze tuin in gelopen en zei dat hij was neergestoken”, vertelt de moeder van het slachtoffer.