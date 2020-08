Biden over coronahulp Trump: ‘Halfbakken maatregelen’

Trumps besluiten komen na het vastlopen van de onderhandelingen met de Democraten in het Congres over een omvangrijk pakket stimuleringsmaatregelen. Tussen beide partijen gaapt een gat van meer dan duizend miljard dollar.

,,Wat de Democraten eigenlijk willen is een financiële injectie en heeft niets van doen met het China-virus’’, aldus Trump tijdens een persconferentie op zijn golfclub in Bedminster, New Jersey. ,,Daar voelen we niets voor.’’ De president zei dat de werkloosheidsuitkeringen omlaag gaan naar 400 dollar per week, dat was 600 dollar. De staten draaien op voor een kwart van de kosten.