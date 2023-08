Biden roept inferno in Hawaï uit tot ‘grote ramp’, vakantieparadijs Maui volledig verwoest

De hulp kan bestaan uit subsidies voor tijdelijke huisvesting en reparaties aan huizen, goedkope leningen om onverzekerde schade aan eigendommen te dekken en andere regelingen om mensen en bedrijfseigenaren te helpen de gevolgen van de ramp te boven te komen. Washington sluit meer hulpverlening niet uit als de omvang van de schade is vastgesteld, blijkt uit een verklaring van het Witte Huis.

Het paradijselijke Hawaï is zwaar getroffen door hevige natuurbranden. Het ooit bruisende eiland Maui is verwoest. De vlammenzee legde de historische toeristenstad Lahaina in de as en heeft aan zeker 36 mensen het leven gekost.

Uitgebrand

Uitgebrande auto’s en boten, zwartgeblakerde en rokende ruïnes van huizen en gebouwen en skeletten van verkoolde bomen vormen het troosteloze decor van Maui. Vanuit de lucht is de verwoesting op het Hawaïaanse eiland goed zichtbaar. Vooral de stad Lahaina, een populaire trekpleister, ligt deels in de as. Inclusief veel historische gebouwen en de wereldberoemde en ooit imposante Banyan-boom, met 150 jaar de oudste vijgenboom van Hawaï.

De eilandbewoners werden compleet overvallen door de branden, die in rap tempo werden aangewakkerd door de krachtige wind van orkaan Dora. De doorgaans blauwe lucht was donker van de rook en de vlammen raasden door Lahaina, toen Kamuela Kawaakoa (34) met zijn gezin op de vlucht sloeg.

Kawaakoa sprintte naar de supermarkt voor water en weer terug naar zijn appartement, pakte snel kleren en rende met zijn vrouw en 6-jarige zoon weg terwijl de struiken om hen heen in brand vlogen. Ook een bejaardenhuis stond in brand. Het alarm loeide onophoudelijk. Kawaakoa belde het alarmnummer.

Volledig scherm Het triste decor van de historische toeristenstad Lahaina na de verwoestende natuurbranden. © via REUTERS

Hulpeloos

,,We waren net op tijd weg’’, vertelt Kawaakoa in een opvangcentrum. Hij weet niet of het appartementencomplex, waar zijn vader en grootmoeder woonden en hij opgroeide, er nog staat. ,,Het was zo moeilijk daar te zitten en mijn stad tot in as te zien afbranden en niets te kunnen doen. Ik voelde me hulpeloos.’’

De paniek was groot toen de vuurzee snel dichterbij kwam. Volwassenen en kinderen sprongen de oceaan in. De kustwacht heeft 14 mensen uit het water gered, onder wie twee kinderen.

Volledig scherm Kamuela Kawaakoa and Iiulia Yasso en hun zoon Kama moesten vluchten voor de vlammenzee en zitten nu in een evacuatiecentrum. © AP

Het dodental op Maui is opgelopen tot zeker 36 mensen. Tientallen mensen raakten gewond. Gevreesd wordt dat het dodental zal oplopen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 271 gebouwen beschadigd of verwoest.

Tranen in de ogen

Nu de wind in kracht is afgenomen, kan het vliegverkeer voorzichtig worden hervat. Piloten zien de omvang van de verwoesting. Luchtfoto’s van Lahaina tonen tientallen huizen en bedrijven die met de grond gelijk zijn gemaakt, ook in de doorgaans drukke Front Street, waar toeristen ooit samenkwamen om te winkelen en te dineren. ,,Het is afschuwelijk’’, zegt Richard Olsten, helikopterpiloot voor een reisorganisatie. ,,Ik vlieg hier al 52 jaar en ik heb nog nooit zoiets gezien. We hadden tranen in onze ogen.’’

Volledig scherm Luchtfoto's van Lahaina op 25 juni (boven) en 9 augustus. © AP

De lokale autoriteiten zijn druk bezig met het bestrijden van de branden. Volgens Richard Bissen Jr., burgemeester van Maui County, is de combinatie van droogte, lage luchtvochtigheid en de harde wind de oorzaak. Eerder werd de noodtoestand al afgekondigd waardoor de Nationale Garde kan helpen.

Meer dan 2100 mensen zijn geëvacueerd. Ze worden in verschillende centra opgevangen. Nog eens 2000 reizigers schuilden op Kahului Airport nadat veel vluchten waren geannuleerd. Een congrescentrum in Honolulu wordt klaargemaakt voor de opvang van inwoners en toeristen.

Steekvlam

Mauro Farinelli uit Lahaina, vertelt dat het dinsdag opeens hard begon te waaien. De wind was zo sterk dat zijn garagedeur uit de scharnieren werd geblazen en zijn auto in de garage vast kwam te zitten. Volgens hem ontstond de brand op een heuvel. ,,Het scheurde als een steekvlam met verbazingwekkende snelheid door alles heen.’’

Samen met zijn vrouw Judit, hond Susi en een vriend reed hij naar een evacuatiecentrum. Hij weet niet wat er met hun huis is gebeurd. ,,We hopen er het beste van, maar we zijn er vrij zeker van dat het weg is.’’

Brabantse toeristen

Ook Mike Schellekens (27) en zijn vriend Stefan (29) uit Lage Mierde hebben moeten vluchten op Maui. Ze verbleven sinds maandag in een hotel in Kaanapali, aan de westkust van het eiland Maui, vlakbij Lahaina.

,,Gisterochtend werden we wakker en merkten dat we geen stroom hadden en geen bereik. Dan vraag je je af wat er aan de hand is”, vertelt Schellekens donderdagochtend. ,,We keken naar buiten en zagen enorme rookwolken in het dorp verderop. We zaten er zo’n vijfhonderd meter vanaf.’’

Er is geen stroom en internet. De twee vakantiegangers gaan met hun huurauto op pad om te kijken of ze ergens eten kunnen kopen. Dat blijkt een eind verderop te zijn, waar nog één winkeltje open is die stroom heeft. ,,Het was daar extreem druk. Gelukkig konden we nog wel wat eten. Daarna zijn we teruggegaan naar het hotel.’’

Tank bijna leeg

Ze laten zich door het hotelpersoneel informeren over de situatie op het eiland. ,,De tank van onze auto was bijna leeg en we moesten er nog mee naar het vliegveld. Toen konden we dus letterlijk geen kant op. Er stond een militair bij de receptie. We hoorden hem zeggen dat de weg weer open zou gaan. We keken elkaar aan en zijn vliegensvlug onze spullen gaan pakken en in de auto gestapt. We moesten dóór het gebied waar de brand woedt.’’

Urelang staan ze in de file vanwege een afgesloten weg. ,,Al die mensen wilden tegelijk weg. Gelukkig ging de weg daarna eindelijk open en konden we erdoor.” De twee rijden door naar een dorpje bij het vliegveld. ,,We zijn meteen gaan informeren naar de eerstvolgende vlucht. Er is één plek beschikbaar, de ander moet dan op stand-by voor als een passagier toch niet mee hoeft. Hopelijk kunnen we snel weg.”

