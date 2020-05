Biden tegen Afro-Amerikaan: wie Trump stemt is niet echt zwart

Democratisch presidentskandidaat Joe Biden heeft in de Verenigde Staten voor opschudding gezorgd met een verklaring ter ondersteuning van Afro-Amerikaanse kiezers. Tegen een prominente Afro-Amerikaanse radiopresentator zei Biden dat hij geen echte zwarte was als hij moest nadenken of hij hem steunde of president Donald Trump.

Biden (77), destijds vicepresident onder president Barack Obama, is erg populair bij Afro-Amerikanen. Op sociale media leidde zijn opmerking echter tot verhitte debatten; veel zwarten bekritiseerden de verklaring van Biden als neerbuigend.

De verkiezingscampagne van Trump veroordeelde de opmerking als "racistisch". Dit laat zien dat de blanke Biden van mening is dat zwarten "niet in staat zijn, onafhankelijk te zijn of onafhankelijk kunnen denken", aldus de campagne.

Blanke senator

Radiopresentator Charlamagne Tha God had Biden in het gesprek gevraagd of het klopt dat hij de blanke senator Amy Klobuchar op de shortlist had gezet voor de functie van vicepresident. De presentator merkte op dat Biden zijn overwinning in de voorverkiezingen te danken heeft aan zwarte kiezers, waardoor nu ook stemmen opgaan voor een zwarte vicepresident in het Witte Huis.

Biden antwoordde dat er ook verschillende zwarte kandidaten waren. Aan het einde van het gesprek voegde hij eraan toe: "Als je een probleem hebt om duidelijk te maken of je voor mij of voor Trump bent, dan ben je niet zwart." Biden benadrukte dat hij zich al decennia voor Afro-Amerikanen inzet.

Een medewerkster van Biden zei later op Twitter dat Biden's opmerking een grap was - maar het debat over de hashtag "YouAintBlack" (je bent niet zwart) verspreidde zich al snel.

Meerderheid stemmers

Biden kan rekenen op een meerderheid van Afro-Amerikaanse stemmen bij de presidentsverkiezingen op 3 november. Voor de Democraat kan het echter doorslaggevend zijn hoe gemotiveerd zwarte kiezers zijn: als ze gewoon niet stemmen, maar thuis blijven, zou een verkiezingsoverwinning voor Biden nog wel eens heel moeilijk kunnen worden.