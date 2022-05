Biden veroordeelt racistische schietpartij met tien doden in supermarkt Buffalo

Nieuws/VideoDe Amerikaanse president Joe Biden heeft in een verklaring de ‘gruwelijke’ schietpartij bij een supermarkt in de Amerikaanse stad Buffalo veroordeeld. Een 18-jarige witte man schoot daar zaterdag tien mensen dood en verwondde drie anderen. De schutter wordt aangeklaagd voor een racistisch gemotiveerde haatmisdaad. Elf van de dertien slachtoffers waren zwarte Amerikanen.

Ondanks dat er volgens Biden nog veel onduidelijk is over de motivatie van de dader, laat hij weten haatmisdrijven ‘weerzinwekkend’ te vinden. ,,Elke daad van binnenlands terrorisme, inclusief een daad gepleegd in naam van een weerzinwekkende blanke nationalistische ideologie, is in tegenspraak met alles waar we in Amerika voor staan. Haat mag geen veilige haven hebben. We moeten alles doen wat in onze macht ligt om een einde te maken aan door haat aangewakkerd binnenlands terrorisme.”

De schutter droeg een camera en heeft zijn daad live uitgezonden op Twitch. Op sociale media circuleren berichten dat hij voorafgaand aan zijn daad een manifest publiceerde waarin hij zichzelf een ‘witte supremacist’ en antisemiet noemt. De supermarkt ligt ten noorden van de stad in een gebied waar vooral zwarte Amerikanen wonen.

Volledig scherm Een verdachte in camouflage-kleding wordt door de politie afgevoerd. © BigDawg via REUTERS

De vermoedelijke schutter is de 18-jarige Payton Gendron, uit Conklin, New York, ongeveer 320 kilometer ten zuidoosten van Buffalo. Het was niet meteen duidelijk waarom Gendron helemaal naar Buffalo is gereisd om de aanslag te plegen.

Volgens politiechef Gramaglia opende de schutter, gehuld in camouflage-kleding en kogelvrij vest, omstreeks 14.30 uur het vuur voor de deur van de supermarkt, waarbij drie mensen om het leven kwamen. Eenmaal binnen raakte hij in een vuurgevecht met een bewaker van de supermarkt, een gepensioneerde politieagent uit Buffalo, maar omdat hij een kogelvrij vest droeg, bleef hij zelf ongedeerd. De bewaker kwam wel om het leven, net als nog zes andere bezoekers.

Burgemeester Byron Brown sprak van ‘de ergste nachtmerrie die een gemeenschap kan meemaken.’

Volledig scherm © AP Gendron is inmiddels aan de rechter voorgeleid en wordt aangeklaagd wegens een racistisch gemotiveerde haatmisdaad. ,,Het is mijn oprechte hoop dat deze persoon, deze witte supremacist die zojuist een haatmisdaad heeft gepleegd tegen een onschuldige gemeenschap, de rest van zijn leven achter de tralies zal doorbrengen’’, zo reageerde Kathy Hochul, de gouverneur van New York.

Ooggetuigen

Een medewerker van de supermarkt vertelde aan The Buffalo News hoe de schietpartij uitbrak. ,,Ik hoorde schoten. Schoten en schoten en schoten’’, aldus de man, waarna hij veiligheid zocht in een koelcel. ,,Ik verstopte me. Ik verstopte me gewoon. Ik ging die kamer niet verlaten.’’

Twee andere ooggetuigen, Braedyn Kephart and Shane Hill, reden net de parkeerplaats op toen de schutter de supermarkt verliet. ,,Hij stond daar met een wapen tegen zijn kin’’, vertellen ze aan AP. ,,Wat is hier aan de hand, dachten we. Waarom heeft deze jongen een wapen tegen zijn gezicht?’’ De schutter liet zich daarop op zijn knieën vallen, liet zijn wapen vallen, en werd gearresteerd door de politie, vertellen ze.

De politie heeft het gebied rond de supermarkt afgezet met lint. Meerdere mensen zijn op de plek afgekomen, waaronder familie van een van vrouwen aanwezig in de supermarkt tijdens de schietpartij. ,,We willen weten hoe het met mijn tante gaat’', aldus een familielid. ,,Ze was daar binnen met haar verloofde, maar ze gingen ieder een ander gangpad in. Hij wist zich te verschuilen in een koelcel, maar weet niet hoe het met mijn tante gaat.’’

Tops Friendly Markets, de keten waartoe de supermarkt behoort, laat in een statement weten geschokt te zijn ‘door deze zinloze daad van geweld’. ‘Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families.’

Volledig scherm Meerdere mensen, waaronder familie van mensen in de supermarkt, melden zich bij het politielint © AP

Volledig scherm De schutter zou zijn daden mogelijk online hebben gestreamd © AP

Volledig scherm De politie heeft het gebied afgezet © AP