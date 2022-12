Biden: VS kondigt wapenpakket van 1,88 miljard dollar aan voor Oekraïne, inclusief Patriot-luchtafweer

Beide staatshoofden gaven na afloop van de vergadering een gezamenlijke persconferentie. President Biden heette Zelenski opnieuw welkom en noemde het ‘bijzonder zinvol’ om zijn Oekraïense tegenhanger persoonlijk te zien ‘na zoveel uren aan de telefoon’. Hij stond stil bij de 300ste dag van de oorlog, vandaag, en prees de Oekraïners voor hun ‘onbreekbare vastberadenheid’ tijdens de oorlog.

Daarna kondigde Biden zoals verwacht een nieuw wapenpakket voor Oekraïne aan ter waarde van 1,85 miljard dollar, inclusief het Patriot-luchtafweersysteem. Het zal volgens hem een ‘cruciale troef’ zijn voor Oekraïne, maar de ‘training kan enige tijd duren’. Vervolgens benadrukte hij dat de steun van Washington aan Oekraïne zal voortduren ‘zo lang als nodig is’.

De Oekraïense president, die op uitnodiging van Biden in Washington is voor een werkbezoek, begon met het bedanken van de mensen in Amerika die ‘zoveel doen voor Oekraïne’. Vervolgens bedankte Volodimir Zelenski de VS voor het Patriot-raketafweersysteem dat hij omschreef als een ‘zeer belangrijke stap’ en ‘de luchtverdediging van ons land aanzienlijk zal versterken'. De Patriot wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde luchtverdedigingsystemen van de VS.

Zelenski voegde eraan toe dat hij er ongeacht de veranderingen in het Amerikaanse Congres - vanaf 3 januari hebben de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden - er zeker van is dat Oekraïne tweeledige steun zal blijven genieten.

‘Grote eer’

Zelenski arriveerde aan het begin van onze avond bij het Witte Huis. Biden en de first lady begroetten hem toen hij uit het voertuig stapte dat hem van een luchtmachtbasis nabij Washington naar het Witte Huis had gebracht. De Oekraïense president, die casual legergroene kleding droeg, schudde zijn Amerikaanse tegenhanger de hand. Daarna liepen ze naar binnen voor hun vergadering in het Oval Office, Bidens werkkamer.

Voorafgaand aan hun bespreking noemde Zelenski het ‘een grote eer’ om in het Witte Huis te zijn. Hij bedankte Biden en de ‘gewone mensen’ van de Verenigde Staten voor hun steun namens ‘onze gewone mensen’. Daarna overhandigde het Oekraïense staatshoofd zijn Amerikaanse ambtsgenoot een militaire medaille van een Oekraïense officier, die hij dinsdag had ontmoet tijdens zijn bezoek aan de zwaar bevochten stad Bachmoet, aan het oostfront. Zelekenski vertelde dat de kapitein hem vroeg de medaille aan de ‘dappere’ Amerikaanse president te geven. Biden reageerde met: ,,Wat een grote eer”, gevolgd door: ,,Oh God hou van je... Onverdiend, maar zeer gewaardeerd. Oekraïners blijven indruk maken op de wereld.”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski bij de overhandiging van de militaire medaille aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden.

Polen

Zelenski, die nu voor het eerst in het buitenland is sinds het begin van de Russische invasie in zijn land op 24 februari, landde omstreeks 12.05 uur lokale tijd (18.05 uur Nederlandse tijd) in een toestel van de Amerikaanse luchtmacht op Andrews Air Force Base in de Amerikaanse staat Maryland. De luchtmachtbasis, zo’n 25 kilometer onder Washington, is bekend als de standplaats van Air Force One, het regeringsvliegtuig van de president van de Verenigde Staten.

Het toestel dat Zelenski naar de VS bracht, een Boeing C-40B, vertrok woensdagmorgen vanaf een vliegveld bij het Poolse Rzeszow, zo’n 70 kilometer over de Oekraïense grens en 171 kilometer ten westen van de Oekraïense stad Lviv. Volgens de Poolse privézender TVN24 kwam Zelenski Polen ‘vroeg’ binnen. Op beelden die gedeeltelijk waren vervaagd om veiligheidsredenen, was de aankomst op een treinstation te zien van wat leek op de Oekraïense president. Hij werd vervolgens naar een colonne auto's begeleid. De video was volgens de zender opgenomen in Przemyśl, een Poolse grensstad die het aankomstpunt is voor veel Oekraïense vluchtelingen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski bij aankomst op de Amerikaanse luchtmachtbasis Andrews, zo'n 25 kilometer onder Washington.

Weerstand

Zelenski, die nu voor het eerst in het buitenland is sinds het begin van de Russische invasie in zijn land op 24 februari, markeert de driehonderdste dag van de oorlog vandaag met het werkbezoek aan Washington als stunt. Na hun bilaterale vergadering geven beide staatshoofden een persconferentie. Die wer verwacht omstreeks 22.30 uur onze tijd. Daarna zal de Oekraïense president omstreeks 01.30 uur de gezamenlijke kamers van het Amerikaanse Congres toespreken.

Zijn bezoek ligt gevoelig bij Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Zij kunnen extra financiële hulp van Washington aan Kiev tegenhouden. Vanaf 3 januari, als het Huis in nieuwe samenstelling bijeenkomt, heeft de partij er de meerderheid. Sommige hardliners willen een eind aan de Amerikaanse hulp voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Ze willen dat onderzocht wordt waar eerdere donaties naartoe zijn gegaan.

Een politieagent van het Capitool patrouilleert met een explosievenhond bij het Capitool, waar Zelenski omstreeks 01.30 uur onze tijd de gezamenlijke kamers van het Congres zal toespreken.

Poetin

De Russische president Vladimir Poetin beloofde het leger vandaag nieuwe wapens voor de oorlog in Oekraïne. Hij zei tijdens een bijeenkomst van het ministerie van Defensie dat de troepen alles kunnen krijgen wat ze nodig hebben en dat er geen financiële grenzen zijn.

Poetin benadrukte onder meer het belang van drones, die mede ervoor zorgen dat de Oekraïense energievoorzieningen in puin liggen. Ook vertelde hij dat de intercontinentale ballistische raket Sarmat, ook bekend onder de naam Satan II, in de nabije toekomst klaar is voor inzet.

Bovendien gaat Rusland door met het verbeteren van de gevechtsgereedheid van de nucleaire strijdkrachten, aldus Poetin. De Russische leider heeft sinds het begin van de invasie meermaals gedreigd met de inzet van kernwapens, wat hem internationaal zware kritiek heeft opgeleverd.

