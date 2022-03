Biden waarschuwt Poetin en belooft de Amerikanen: ‘Het komt goed’

Op een spannend moment in de wereld doet Joe Biden er In zijn State of the Union alles aan de eenheid in Amerika terug te vinden. Hij waarschuwt Poetin en belooft de Amerikanen: ‘Het komt goed’.



Poetin heeft de internationale reactie op zijn invasie in Oekraïne verkeerd ingeschat, zei Biden toen hij speechte in het Amerikaanse Congres om de staat van het land te bespreken. De rest van de wereld ging even voor - hij begon met een boodschap voor de rest van de wereld over de oorlog in Europa.

Poetin, zegt Biden, “dacht dat hij Oekraïne binnen kon rollen en dat de wereld opzij zou stappen. In plaats daarvan kreeg hij te maken met een muur van kracht die hij nooit had verwacht. Hij kreeg te maken met het Oekraïense volk.”

Biden spiegelde een epische strijd tussen democratie en autocratische leiders voor. Hij blijft benadrukken geen troepen naar Oekraïne te gaan sturen, maar zegt wel vierkant achter de NAVO te staan. “Zoals ik glashelder heb gemaakt, zullen de Verenigde Staten en onze bondgenoten elke centimeter van het grondgebied van de NAVO-landen verdedigen met alles wat onze collective macht in zich heeft. Elke centimeter,” beloofde Biden.

Eregast

Een van de eregasten bij de speech voor het voltallige Congres was de Oekraïense ambassadeur in Washington, Oksana Markarova. Ze kreeg een omhelzing van de First Lady en mocht naast haar zitten. Jill Biden had een Oekraïense zonnebloem op haar jurk laten stikken. Veel politici droegen geel-blauwe lintjes en sjaals om steun aan Oekraïne te uiten. Biden vergiste zich overigens een keer en sprak van Iraniërs.

Kort voor de speech sprak Biden nog een half uur met de opgejaagde Oekraïense president Zelenski. Die had in een interview met CNN aangegeven dat hij vooral op een ‘bruikbare’ boodschap hoopte van de Amerikaanse leider. Of hij de sluiting van het Amerikaanse luchtruim voor Russische vliegtuigen zo ziet is de vraag. Dat voegde de Amerikaanse leider in de State of the Union toe aan het pakket aan economische strafmaatregelen dat hij al instelde. Om de pijn van hogere energieprijzen in eigen land te verzachten maakt hij nog eens 30 miljoen vaten uit de strategisch olievoorraad vrij. ,,Ik weet dat nieuws alarmerend kan lijken, maar ik wil dat je weet: het komt goed,” zei hij burgers.

Opiniepeilingen

Het is een belangrijke speech voor Biden. Het land toont weinig vertrouwen in hem in opiniepeilingen. Het land heeft er net een zenuwslopende pandemie opzitten, en krijgt nu te maken met oorlogsdreiging in Rusland. Bovendien zijn veel plannen van Biden niet van de grond gekomen. Hij probeert ze nu alsnog te verkopen aan het Congres.

Opnieuw sprak Biden over goedkopere kinderopvang, schone energie en goedkopere medicijnen - zonder veel details over de weg daarnaartoe. Om inflatie te bestrijden zegt Biden minder afhankelijk te willen worden van haperende aanvoer uit het buitenland, maar meer producten in Amerika te willen maken. “Verlaag je kosten, niet je lonen.”

Hij zoekt opvallend naar een middenweg, en dat leverde hem applaus op van de oppositie. Dat is opvallend in een land dat soms ten onder dreigt te gaan aan politieke polarisatie en verdeeldheid. Biden reikte Republikeinen uitdrukkelijk de hand, toen hij tégen het krimpen van politiebudgetten en vóór beveiliging van de zuidgrens pleitte. Hardliners als senator Ted Cruz uit Texas klapten ogenschijnlijk een tikje verrast toen Biden hun stokpaardjes meebereed. Biden pleitte ook voor vier onomstreden ‘eenheidsdoelen’ waar elke Amerikaan mee in kan stemmen: de drugscrisis bestrijden, de mentale gezondheid van kinderen verbeteren, veteranen helpen en kanker de wereld uithelpen.

Twee Congresleden lieten toch de vijandigheid in de Amerikaanse politiek weer horen. Lauren Boebert en Marjorie Taylor Greene, de meeste radicale, rechtse Republikeinen, weigerden handen van kabinetsleden te schudden. Boebert probeerde even om een slogan van de vórige president, Donald Trump, door de zaal te laten chanteren. “Bouw de muur!” riep ze - maar niemand deed mee, en collega’s maanden hen tot stilte.