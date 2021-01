Biden wil vaste verblijfstatus voor miljoenen immigranten

VIDEO Oplichting in het postduiven­cir­cuit: Duif Joe vloog zogenaamd van de VS naar Australië

15 januari Een Amerikaanse postduif die na een reis van 13.000 kilometer in Australië zou zijn gearriveerd, wordt misschien toch niet afgemaakt. De Australische autoriteiten waren van plan de duif te doden, uit angst voor besmettelijke vogelziekten. Maar duif Joe blijft voorlopig in leven, nadat een vogelorganisatie verklaarde dat het identificerende ringetje om zijn poot vals is.