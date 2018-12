Bij Amerikaanse grens gestorven migrantje (8) had mogelijk griep

De exacte doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, maar volgens het forensisch instituut in New Mexico is het zeker is dat de Guatemalaanse jongen besmet was met influenza B. Het onderzoek naar de doodsoorzaak moeten nog worden afgerond.



De jongen werd maandag na zijn arrestatie op 18 december door de Amerikaanse grensautoriteiten van El Paso naar het ziekenhuis gebracht. Een agent vond dat Alonzo er ziek uitzag. De diagnose in het ziekenhuis luidde dat hij kou had gevat en koorts had, maar geen griep.