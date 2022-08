Bij het bord ‘To Europe in 10 minutes’ staat een file vrachtwagens van 24 kilometer

Reportage Oekraïne Een oorverdo­ven­de knal en dan strompelt mijn vriend met bebloede benen naar binnen

Correspondent Jan Hunin is in Bachmoet in de Donbas getuige van de inslag van een raket of een clusterbom. De ruiten sneuvelen, de boomgaard vliegt in brand en vriend Oleg houdt bebloede benen over aan stukken rondvliegend glas.

20 juni