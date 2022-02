Bijna 300 Afghaanse evacués zonder paspoort mogen via Pakistan naar Nederland

De afgelopen dagen is de groep van 294 mensen in Pakistan aangekomen. Onder hen zijn enkele Nederlanders, Afghanen die als tolk of in een andere functie voor Nederlandse missies hebben gewerkt, en Afghaanse medewerkers van hulporganisaties.

Nederland heeft deze evacuatie al sinds oktober vorig jaar voorbereid. Na intensief diplomatiek overleg kreeg Nederland van Pakistan het aanbod om een lijst in te dienen met Afghanen die voor overbrenging naar Nederland in aanmerking kwamen, maar niet beschikten over geldige reisdocumenten.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) belde daarvoor met zijn Pakistaanse ambtgenoot, en secretaris-generaal Paul Huijts van het ministerie bezocht onlangs Pakistan.

Hulp ambassade

Zodra Pakistan groen licht gaf voor de operatie zijn de betrokken families door het ministerie geïnstrueerd. Tussen 19 en 23 februari zijn zij met hulp van de Nederlandse ambassade de grens overgestoken.

De ambassade in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad heeft voor onderkomens voor de Afghanen gezorgd, in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie. De Nederlandse regering wil de groep zo snel mogelijk naar Nederland door laten reizen.

,,Het is ingewikkeld om mensen zonder paspoort te helpen met overkomst vanuit Afghanistan naar Nederland”, zegt minister Hoekstra. ,,Mede met dank aan de Pakistaanse autoriteiten is dat nu voor deze groep gelukt.”

Charter

In januari kreeg Nederland al voor een eerste groep van 35 Afghanen toestemming van de Pakistaanse autoriteiten om hen zonder geldige reisdocumenten het land in te laten reizen. De meeste van hen konden afgelopen vrijdag met een Duitse charter via Hannover naar Nederland reizen.

Het is volgens het ministerie vooralsnog niet mogelijk om andere Afghanen zonder paspoort te helpen die in aanmerking komen voor overbrenging naar Nederland. De Nederlandse regering blijft zoeken naar oplossingen hiervoor en raadt mensen in de tussentijd aan waar mogelijk een paspoort aan te vragen. Om hoeveel mensen dat gaat, is niet duidelijk.

