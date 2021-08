Bijna alle branden in Turkije onder controle, vuur houdt ook huis in Griekenland en Italië

update/videoBijna alle bosbranden in Turkije zijn inmiddels onder controle. Duizenden brandweerlieden wisten volgens een regeringswoordvoerder 122 van de 129 branden in 35 provincies te bedwingen. De branden, die sinds woensdag woeden, eisten tot dusverre acht mensenlevens. Bosbranden teisteren ook Griekenland en Italië.

De nog niet bedwongen branden zijn vooral gevaarlijk bij de plaatsen Bodrum, Marmaris en Manavgat aan de zuidkust. Daar moeten veel mensen worden geëvacueerd, onder meer via de zee. Zo’n 180 mensen raakten tot nu toe gewond.

Duizenden brandweerlieden werken om het vuur te bestrijden. Ook worden drones en 45 blushelikopters ingezet. Er is echter veel kritiek op de Turkse regering, omdat het land geen blusvliegtuigen heeft die meer water over een groter gebied kunnen verspreiden. Rusland, Iran Oekraïne en Azerbeidzjan helpen met onder meer blusvliegtuigen. Turkije zou een aanbod van Israël om te helpen, hebben afgeslagen.

Volledig scherm Brandweerlieden aan het werk bij Bodrum in de provincie Muğla. © AP

In de provincie Antalya moesten deze week al meerdere Nederlandse vakantiegangers worden geëvacueerd. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ging het om acht Nederlanders. Zij hebben hun vakantie elders in het land voortgezet, aldus een woordvoerder.

De zuidkust van Turkije wordt sinds woensdag geteisterd door tientallen bosbranden. Het gaat om de zwaarste branden sinds jaren. Ruim 300 mensen raakten tot dusverre gewond en moesten medisch worden behandeld. Volgens officiële gegevens is dit jaar al bijna 95.000 hectare bos in de as gelegd. Gemiddeld brandde sinds 2008 jaarlijks circa 13.500 hectare af.

Griekenland

Bosbranden hebben ook delen van Griekenland verwoest. Op het Griekse eiland Rhodos zitten veel inwoners zonder elektriciteit en water vanwege een bosbrand die zondagmiddag uitbrak. Het dorp Psinthos in de Vallei der Vlinders, een toeristische attractie aan de westkant van het eiland, en het militaire kamp Kalamonas zijn geëvacueerd. Inwoners van Maritsa en Kalythia kregen het verzoek om hun dorpen maandag om 03.30 uur te verlaten.

De brand begon zondag omstreeks 12 uur tussen de dorpen Soroni en Tholou en verspreidde zich over de regio. Het vuur woedt volgens lokale media nog steeds in het gebied van Kalamonas. Veertig brandweerlieden, geholpen door reservisten van het leger en vrijwilligers, bestrijden de brand. Ze krijgen vanuit de lucht hulp van een blusvliegtuig en drie blushelikopters. Vanuit Kreta is extra hulp onderweg.

Volledig scherm Een inwoner van het dorp Sirtkoy, in de buurt van Manavgat in de provincie Antalya, met op de achtergrond een blushelikopter. © AP

Een bosbrand in Zeria in de regio Achaia op de Peloponnesos is inmiddels onder controle. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met vijf blusvliegtuigen, zeven blushelikopters en tientallen brandweerwagens.

Italië

In de Italiaanse stad Pescara, aan de Adriatische kust, renden mensen zondag van het strand toen ze rook en vlammen zagen opstijgen uit een nabijgelegen dennenbos. Vijf mensen raakten gewond en belandden in het ziekenhuis nadat ze hadden geprobeerd de vlammen te doven die hun huizen hadden bereikt.

De brandweer in Italië heeft de handen vol aan bosbranden, vooral in het zuiden van het land. De afgelopen 24 uur moesten brandweerlieden achthonderd keer uitrukken. Alleen al op het eiland Sicilië moest de brandweer 250 keer in actie komen. Door een brand net buiten de oostelijke kuststad Catania moest de bij toeristen populaire plaatselijke luchthaven tijdelijk worden stilgelegd. Ongeveer 150 mensen die bij Catania ingesloten raakten door de vlammen werden met een politieboot in veiligheid gebracht.

Aangestoken

Volgens de regionale regering zijn sommige branden aangestoken. De autoriteiten verwachten zaterdag het hoogste brandrisiconiveau voor Oost- en Noord-Sicilië, bij temperaturen rond de 40 graden. Naar verwachting duurt de hittegolf nog de hele week.

Er woeden ook bosbranden in de zuidelijke regio’s Apulië, Calabrië en Campania en in de regio Lazio, met daarin de hoofdstad Rome. Eerder was het eiland Sardinië al hard getroffen.

Het zuidoosten van Europa wordt geteisterd door extreme hitte. Het kwik stijgt de komende dagen tot bijna 45 graden in onder meer Turkije, Griekenland en Sicilië. De oorzaak is de zuidenwind die hete lucht uit de Sahara aanvoert.

Volledig scherm Strandgangers in Pescara kijken naar de rook die opstijgt uit het Dannunziana-reservaat. © EPA

Volledig scherm Brandweerlieden bestrijden de brand in het natuurreservaat Pineta Dannunziana in Pescara. © EPA

Volledig scherm Toeristen en bewoners kijken naar een natuurbrand in de omgeving van Kalamonas op het Griekse eiland Rhodos. © EPA

Volledig scherm Een blusvliegtuig blust een natuurbrand in de omgeving van Kalamonas. © EPA