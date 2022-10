Bijna elk land kan een vuile bom maken, maar hoe doe je dat?

Bulgaarse trucker reed twee jonge vaders dood tijdens horror­crash in België: ‘Hij zegt dat de remmen het niet deden, maar hij lette niet op’

De Bulgaarse trucker die twee jaar geleden een horrorcrash veroorzaakte in de Beverentunnel in Kallo bij Antwerpen riskeert vier jaar cel. De chauffeur reed toen zonder te remmen en met volle snelheid achteraan in op een file. Er vielen twee doden en bijna vijftig gewonden. De verdachte beweerde dat zijn remmen niet werkten, maar dat werd weerlegd door een verkeersdeskundige.

24 oktober