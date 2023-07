Bijna vijftig doden bij ernstig verkeersongeval in Kenia

Update Frankrijk geteisterd door geweld: 45.000 agenten ingezet, al ruim 340 arresta­ties, burgemees­ter Marseille vraagt om meer ordetroe­pen

Het is zeer onrustig in Frankrijk, dat zich schrap zet voor een vierde opeenvolgende gewelddadige nacht. In het hele land worden 45.000 politieagenten ingezet. Op heel veel plekken loopt het vrijdagavond uit de hand. Er wordt zelfs gerept over een mogelijke noodtoestand en ook spelers van het Franse voetbalelftal laten van zich horen.