Bijzonder fenomeen op de Bahama's als gevolg van orkaan Irma

Op de Bahama's heeft dit weekend een bijzonder fenomeen plaatsgevonden. Als gevolg van orkaan Irma is het water langs de kustlijn van het eiland Long Island weggezogen. De oceaan bij het eiland is zo ondiep dat het water letterlijk is weggewaaid. Bewoners hoeven niet bang te zijn dat het water als een tsunami terugkomt. Dit zal geleidelijk terugstromen zodra de wind in kracht afneemt.