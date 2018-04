Bikers escorteren gepest meisje naar school na zelfmoordpoging

Daarna reden de motorrijders door naar de vorige school van Pauline, van waaruit ze nog steeds gepest werd. ,,We hadden er een goed gesprek met de nieuwe directrice'', vervolgt Eric Wemmel. ,,Het pestende meisje konden we niet spreken, omdat ze nog minderjarig is en omdat er geen toestemming van de ouders was. Maar eventueel zou het later wel nog kunnen.''



Of het allemaal niet te intimiderend overkomt, zo met dertig stoere motorrijders bij een middelbare school? ,,Ja, misschien wel'', zegt Eric. ,,Maar dat was ook de bedoeling. Het moet effect hebben natuurlijk. Waar ik heel trots op ben, is dat Pauline op het eind van de dag met een glimlach de school uitstapte. Daarmee was ons eerste doel bereikt. Verder ben ik blij dat we een dialoog op gang hebben kunnen brengen. Hopelijk geeft dit ook een boost aan haar zelfvertrouwen.''



Het was de eerste keer dat de Bikers For Children een dergelijke actie opzetten voor een gepest meisje. ,,Meestal richten onze acties zich op mindervalide kinderen, of op kinderen die op een of andere manier gestraft zijn door het leven.''



Pauline is een fictieve naam. Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.