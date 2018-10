Bill Gates koopt paardenfokkerij in België voor dochter Jennifer (22)

Volgens Vlaamse media heeft Bill Gates meer dan 3 miljoen euro voor de Begijnhoeve betaald aan de eigenaar, Rob van Puijenbroek. Hij is lid van de miljonairsfamilie die ruim 40 procent van de aandelen van de Telegraaf Media Groep heeft.



Jennifer, die nog een jongere broer (19) en zus (16) heeft, staat momenteel 324ste op de wereldranglijst jumping. In juni nam ze nog deel aan een jumping in Bonheiden (Antwerpen). Toen was ook Jessica Springsteen (68ste op de wereldranglijst) van de partij, dochter van rocklegende Bruce Springsteen. De twee zijn wel vaker in België en Nederland te vinden.



Opvallend is dat stoeterij De Begijnhoeve bekend staat om hun dressuurpaarden, terwijl Jennifer bekend staat als springruiter. Of dit betekent dat daar verandering in komt, is niet bekend.