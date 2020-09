Bill Gates: ‘Verkeerd verdelen van vaccins kan leiden tot dramatisch hoger dodental’

,,Vaccins zijn essentieel om de pandemie te stoppen”, zegt Gates in een interview met een tiental journalisten uit verschillende landen. ,,Het is geweldig dat er veel pogingen gedaan worden. En ik ben er bijna zeker van dat veel pogingen zullen slagen.”

Honderden miljoenen

Gates heeft met de stichting die hij samen met zijn vrouw Melinda in 1999 oprichtte honderden miljoenen gestopt in de bestrijding van het coronavirus. De multimiljardair - alleen Amazon-baas Jeff Bezos is rijker - waarschuwt ervoor dat de vaccins straks eerlijk over de wereld verdeeld moeten worden. ,,Verkeerd verdelen kan leiden tot een dramatisch hoger dodental”, stelt Gates, die zegt dat eerlijke verdeling ook in het belang van rijke landen als Nederland is.