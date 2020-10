‘Binnen zonder kloppen’ bracht Roderick in verzet: ‘Niemand dacht dat ik zo ver zou gaan’

Het rechteroor van Roderick Talley (33) werkt niet goed meer, sinds die nacht in 2017. Beschadigd toen hij op de bank lag te slapen en wakker werd van een enorme klap. Het waren de explosieven waarmee een team agenten in gevechtsuitrusting zijn voordeur uit de scharnieren blies. Ze hadden een zogeheten no-knock warrant: een huiszoekingsbevel dat hen het recht gaf binnen te vallen zonder waarschuwing.



Talley stak zijn handen in de lucht, en vreesde even voor zijn leven, zonder te weten wat ze kwamen doen. Pas later werd het hem duidelijk. Kort daarvoor was een onbekende man aan de deur geweest, had zijn videoalarmsysteem gemeld. Talley was op dat moment in de barbershop waar hij werkt, en had het genegeerd.