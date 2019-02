Biologen herontdekken ‘uitgestorven’ vliegende bulldog

De enorme bij, een vrouwtje, werd gevonden in een termietennest dat op twee meter hoog in een boom was gebouwd. Volgens Clay Bolt, één van de betrokken biologen, was het insect ongeveer 4 centimeter groot: vier keer het formaat van een doorsnee bij. ,,Het was een regelrechte sensatie om het dier te zien en horen. De megabij heeft gigantisch vleugels. Toen het langs mijn hoofd vloog was het gezoem bijna oorverdovend’’, aldus Clay in The Guardian, New York Times en National Geographic.

De uiterst zeldzame bij werd in 1858 voor de eerste keer gezien door de Britse ontdekkingsreiziger en bioloog Alfred Wallace. Hij vond het dier in het oerwoud van het Indonesische eiland Bacan en beschreef het insect naderhand als reusachtig en met enorme, keverachtige kaken. Wallace tekende weinig op over de nog steeds geheimzinnige levenscyclus van de dieren die vooral leven in van uitgeharde hars gemaakte, termietenbestendige nesten in bomen. In 1981 werd de vliegende bulldog voor de tweede keer door wetenschappers gezien en nu dus ook weer.

Habitat

De ontdekkers, die hun vondst deze week om meerdere redenen voorzichtig wereldkundig maakten, zijn dolenthousiast dat de megabij is herontdekt, maar weten niet hoeveel exemplaren nog leven op de Molukken. Ze vrezen dat de soort door aanhoudende ontbossing uiteindelijk toch zal uitsterven. Andere negatieve factor is dat de Megachile pluto zó zeldzaam is, dat het een geliefd object is voor verzamelaars van opgezette insecten. Op een veiling bieden liefhebbers soms tienduizenden euro's voor een goed geconserveerd exemplaar. De onderzoekers hopen dat de Indonesische regering per direct in actie komt om de gigant te beschermen door de natuurlijke habitat ervan veilig te stellen. ,,Alleen dan heeft dit verloren gewaande dier een kans om te overleven.’’

Volledig scherm © Twitter