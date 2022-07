Bizar bouwproject in Saoedi-Arabië: wolkenkrabber van 170 kilometer lang moet nieuwe stad vormen

De kroonprins van Saoedi-Arabië heeft zijn zinnen gezet op een wel heel bijzonder bouwproject. In 2030 moet in het land een gebouw komen te staan van maar liefst 170 kilometer lang, 500 meter hoog en zo'n 200 meter breed. De nieuwe stad Neom moet het land klaarmaken voor een olieloos tijdperk.

Twee aan elkaar parallel gebouwde wolkenkrabbers genaamd The Line dwars door een woestijngebied zullen de basis zijn voor ‘de meest leefbare stad op aarde’. Dat kondigde de kroonprins van Saoedi-Arabië, Mohammed bin Salman, aan in een presentatie over het bizarre project dat sinds het prille begin in 2017 al meerdere keren van richting is veranderd. Het gebouw moet het toonbeeld van modern bouwen worden.

Volledig scherm The Line moet zo'n 170 kilometer lang, 500 meter hoog en 200 meter breed worden. © AFP

Het gebouw zou volgens de kroonprins passen in de huidige ‘leefbaarheids- en klimaatcrisis’. Neom zou volgens hem in 2030 al 1,2 miljoen inwoners moeten kunnen huishouden, en in 2045 moet dat aantal zijn gegroeid naar 9 miljoen.

De stad moet 100 procent draaien op hernieuwbare energie, en van binnen wordt een ‘microklimaat’ gecreëerd met ‘natuurlijke ventilatie’, wat dat ook mag betekenen. De stad zou volgens de prins passen in de ambitie van Saoedi-Arabië om voor 2060 volledig uitstootvrij te zijn. Zo moet alle energie in de autovrije stad klimaatneutraal opgewekt worden, bijvoorbeeld door zonnepanelen of waterstofverbranding. De Saoedische klimaatdoelen worden internationaal al langer in twijfel getrokken.

Volledig scherm Alle dagelijkse behoeften in Neom moeten op een loopafstand van 5 minuten liggen. © AFP

De belangrijkste reden voor het bouwen van de nieuwe, smalle miljoenenstad is het vergroten van het inwonersaantal van Saoedi-Arabië, legt de prins uit. Dat zou nodig zijn om de economie van het land te redden wanneer de olievoorraden op zijn. ,,Dat is het belangrijkste doel van Neom: het vergroten van de capaciteit van Saoedi-Arabië zodat we meer burgers en inwoners kunnen krijgen. En sinds we het toch vanuit het niets moeten opbouwen, waarom zouden we dan normale steden kopiëren?”

In wat zero-gravity urbanism wordt genoemd is het de bedoeling dat stadsparken, scholen, winkels en andere faciliteiten boven elkaar worden gebouwd in The Line. Alle dagelijkse behoeften zijn dan voor alle inwoners van de stad maximaal op vijf minuten loopafstand. Ook zou je ergens in de stad moeten kunnen skiën in de buitenlucht, en komt er een hogesnelheidstrein die je in 20 minuten van de ene naar de andere kant van de stad kan brengen.

Volledig scherm Met zero-gravity urbanism is het de bedoeling dat faciliteiten boven elkaar worden gebouwd. © AFP

De ‘eerste fase’ van het project, wat in 2030 klaar zou moeten zijn, kost volgens de kroonprins 1,2 triljoen Saoedische riyals, ofwel 316 miljard euro. Wat er precies voor die tijd af moet zijn, is niet bekend. Volgens het bestuur van Neom zou de nieuwe stad zo'n 380.000 nieuwe banen creëren voor het einde van het decennium ‘met een ultieme balans tussen werken en vrije tijd’. Neom heeft al een vliegveld.

Of The Line er ook daadwerkelijk gaat komen, is nog onduidelijk. Eerder deelde de kroonprins met de media dat Saoedi-Arabië ‘zijn eigen piramides nodig heeft’ om aanzien in de wereld te behouden. Het extravagante project lijkt deze visie te volgen, maar de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid is hierdoor wel in het geding. Een consultant die nauw samenwerkt met de Saoedische overheid deelt met de Britse krant The Guardian: ,,Er is maar weinig toegang tot het bouwgebied, en het duurt nog maar acht jaar voordat de inwoners er zouden moeten intrekken. Dat is wel een erg grote uitdaging om zo op vertrouwen aan te nemen.”

Volledig scherm Het ziet er futuristisch uit, maar de tekeningen zijn daadwerkelijke plannen van Saoedi-Arabië. © AFP

Volledig scherm Neom moet een pionier van modern bouwen worden. © AFP