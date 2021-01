Bizarre beelden van bestorming Capitool

De aanhangers van Trump bestormen het Capitool uit onvrede over de verkiezingsuitslag, die volgens hen én Trump oneerlijk is verlopen. De veiligheidsdiensten doen hun uiterste best om de Trump-aanhangers weg te houden van het Capitool.

Een flink aantal Trump-aanhangers wist binnen te komen. Daar verspreidden ze zich over de verschillende ruimten. Een van hen wist in het kantoor van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, te komen.

De toekomstig president Joe Biden riep in een ingelaste speech president Trump op een einde te maken aan de bestorming. ,,Dit is iets wat we nog nooit gezien hebben. Onze ziel wordt aangevallen, onze hoofdstad, onze rechtsstaat, zoals we nog nooit gezien hebben. De aanval op het Capitool is een aanval op de democratie.’'