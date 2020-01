Bizarre wending in Duitse moordzaak: familiedrama is drievoudige moord én werd gefilmd

Toen Duitse agenten de drie lichamen op zondag 12 januari aantroffen in het gezinshuis in Starnberg, ten zuiden van München, namen de onderzoekers aan dat de 21-jarige Vincent zijn ouders Petra (60) en Roland (64) had doodgeschoten en daarna zichzelf. De vrouw, een psycholoog, lag dood in bed. Haar man, een technicus voor televisieverlichting, op de vloer ernaast. Ook de hond van het gezin was gewond geraakt in de slaapkamer. Vincent troffen de agenten aan in zijn bed, een wapen in zijn hand. Agenten waren gebeld door de dochter van het gezin: ze kon haar ouders niet meer bereiken.



Er werd een politielint om het huis en de tuin gespannen, de gewonde hond van het gezin werd naar buiten geleid en de buurt bleef geschokt achter. Het onderzoek naar een motief van de dader en de twee in de woning aangetroffen wapens ging door. De hypothese bleef ondanks wat haken en hogen (zo werd er geen afscheidsbrief gevonden en zouden er ook bloedsporen in de gang van het huis zijn gevonden) fier overeind. Tot gisteren, zo maakten de lokale autoriteiten de bizarre plotwending vanmiddag in een persconferentie bekend.