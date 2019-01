Blair ziet vertrek zonder deal niet zitten

Belg (31) dreigt met aanslag in Disneyland Parijs: ‘Allah Akbar! Ik heb een kalasjnik­ov’

10:07 Een Belg (31) is afgelopen weekend aangehouden in Disneyland Parijs. Tegen een beveiligingsagent had hij gedreigd met een terroristische aanslag. ,,Allah Akbar’’, riep hij. ,,Ik heb een kalasjnikov en explosieven bij en ik ga Disneyland opblazen.’’