Blanke scholieren krijgen donkere huidskleur op Franse klassenfoto

Verdacht tweetal 'Spa' maand langer vast

16:08 De twee Nederlanders die worden verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van een politieman in Spa blijven voorlopig in een Belgische cel. De raadkamer van de rechtbank in Verviers heeft hun voorlopige hechtenis met een maand verlengd, meldt het Openbaar Ministerie.