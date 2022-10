Bloedbad in stadhuis Mexico, burgemeester doodgeschoten bij bestorming

Europese gasprijs op laagste niveau in drie maanden, meer dan halvering sinds eind augustus

De Europese gasprijs is naar het laagste niveau in drie maanden gezakt. De voor Europa toonaangevende TTF-beurs sloot gisteren af op 161,95 euro per megawattuur. Dat is meer dan een halvering sinds de piek van eind augustus.

5 oktober