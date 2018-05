Blok kijkt Poetin-gezant morgen 'recht in de ogen'

Buitenlandminister Stef Blok gaat de Russische vertegenwoordiger ‘recht in de ogen kijken’ als hij morgen in de VN-Veiligheidsraad aandringt op erkenning van de Russische betrokkenheid bij het neerschieten van de MH17 en op genoegdoening voor de nabestaanden. ,,En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar zijn reactie.”

Blok zei dat vanmiddag na overleg met zijn Europese collega’s in Brussel, van wie hij ‘alle steun’ heeft. De bijeenkomst morgen in New York is belangrijker omdat, in de woorden van Blok, daar ‘de hele wereld’ aan tafel zit. En in elk geval ook Rusland als één van de permanente leden.

Blok wil uiteenzetten over welk bewijsmateriaal Nederland inmiddels beschikt, waarom Australië en Nederland de stap hebben gezet om Rusland aansprakelijk te stellen (en daarmee te preluderen op een rechtszaak) en waarom het goed zou zijn als Rusland nu zijn verantwoordelijkheid zou nemen.

,,Mijn diepe hoop is dat Rusland doet wat het moet doen: betrokkenheid erkennen en voor genoegdoening zorgen. Maar ik vrees dat we realistisch moeten zijn en dit proces stap voor stap verder door moeten.” En dat, aldus de bewindsman, kan nog jaren duren.

'Het is onze taak'

Blok zei eerder op de dag, bij aankomst in Brussel, dat Nederland er alles aan doet om de MH17 op de internationale politieke agenda te houden - zijn optredens in Brussel en New York zijn in dat proces de eerste stappen. ,,Verreweg de meeste slachtoffers komen uit Nederland. Het is onze taak de politieke aandacht voor deze kwestie levend te houden”, aldus Blok, die van EU-buitenlandchef Mogherini de gelegenheid kreeg om in de Raad al zijn collega’s bij te praten.

Mogherini reageerde met een korte verklaring, waarin ze zei dat Nederland kan rekenen op blijvende ‘steun en eenheid’ bij de andere 27. Volgens Blok is die unanieme steun, vrijdag ook al verwoord in verklaringen van Mogherini (namens alle lidstaten) en Navo-topman Stoltenberg, belangrijk om maximale druk op Rusland te houden.

Volledig scherm © EPA

Ook de Belgische buitenlandminister Didier Reynders zei voor ‘meer druk’ op Rusland te zijn. ,,Daarom steunen we Nederland ook.” Toch is België, anders dan Nederland en Australië, tot nu toe niet zo ver gegaan om Rusland ‘aansprakelijk’ te stellen. Reynders ontkent dat er licht zit tussen de posities van Nederland en België. Volgens Blok is dat wel het geval. ,,We hebben alle landen uitgenodigd (om Rusland mee aansprakelijk te stellen – red.), maar daaraan wel of geen gevolg geven is de afweging van elk getroffen land afzonderlijk.”

Niet verrassend