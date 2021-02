Boeing 777 maakt noodlanding in Moskou vanwege problemen met motor

Om welk type motor het gaat bij de Rossiya Airlines-Boeing is nog niet bekend. Het incident in de Verenigde Staten was met een Boeing 777 met een PW4077-motor van de fabrikant Pratt & Whitney. Uit een eerste onderzoek naar de stukken die bij de motor van die Boeing waren afgebroken, bleek dat er een scheur in zat die mettertijd was gegroeid. De schade komt overeen met die door metaalmoeheid, meldde de voorzitter van de Amerikaanse onderzoeksraad NTSB maandag op basis van een voorlopig onderzoek. Bij metaalmoeheid bezwijkt metaal onder aanhoudende belasting.