Boeings voorlopig nog aan de grond: softwareupdate 737 Max kost meer tijd

May wil opnieuw uitstel voor brexit en overleg met de oppositie

21:14 Premier May wil opnieuw uitstel voor de brexit. Ze wil de extra tijd gebruiken om samen met de oppositie tot een oplossing te komen voor de impasse waar het Verenigd Koninkrijk nu in zit. Dat heeft May vanavond aangekondigd na urenlang overleg met haar kabinet over het brexit-proces. Gisteravond stemde het Lagerhuis vier alternatieve opties voor de brexit weg. Ook in eerdere stemrondes werden plannen voor het vertrek uit de Europese Unie al weggestemd.