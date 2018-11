Boekarest wijdt omstreden, peperdure, prestige-kathedraal in

Ruim 110 miljoen euro is al uitgegeven aan wat een van de grootste orthodoxe complexen ter wereld moet worden. Patriarch Daniël van Boekarest zal het ‘nieuwe nationale monument’ met een vloeroppervlakte van 14.000 vierkante meter en plaats voor 5000 gelovigen inwijden. Volgens degenen achter het megaproject moet de ‘Nationale Kathedraal van de Verlossing van de Natie’, zoals het gebouw officieel heet ‘uitdrukking geven aan de dankbaarheid van de Roemeense bevolking voor de val van dictator Nicolae Ceausescu en het communistische bewind in Roemenië’. De Roemeens-orthodoxe kerk beriep zich daarvoor op een in 1885 geuite wens van de nationale dichter Mihai Eminescu. Hij droomde er van een kathedraal te laten bouwen als symbool van dankbaarheid van het land voor de nationale helden. In dit geval dus degenen die Ceausescu verjoegen. Die ‘kerk van Eminescu’ werd uiteindelijk een prestigeobject en meer dan dat. Het enorme complex omvat met conferentiezalen, pelgrimsherbergen en een gaarkeuken. De kathedraal staat op steenworp afstand van het megalomane paleis van de verjaagde en vermoorde ex-dictator Nicolae Ceausescu dat nu dient als parlement.

Kritischer

Zo’n negentig procent van de 20 miljoen Roemenen is orthodox. Vooral ouderen vinden de kathedraal belangrijk. Jongeren zijn veel kritischer over de bouw ervan. Die hebben liever dat er wat aan de notoir slechte wegen wordt gedaan dan dat er ergens wéér een nieuwe kerk wordt gebouwd. Sinds de val van Ceaucescu zijn er in Roemenië tientallen, kleinere, kerken gebouwd.



Een jonge vrouw die de werkzaamheden gadesloeg verwoordde de stemming onder tegenstanders in de Roemeense media. ,,Ik ben er zeker van dat iedereen in de regering hiervoor naar de hemel zal gaan. Wij wonen in een land waar de burgemeesters elkaar beconcurreren om pelgrimstochten binnen te halen naar heilige relikwieën in plaats van dat ze scholen of ziekenhuizen te bouwen of het openbaar vervoer te verbeteren. Er zijn buurten in Boekarest zonder riool, maar gelukkig hebben we nu een Volkskathedraal’”, aldus Ioana Dumitrescu (32) die elke dag geërgerd langs het door haar verketterde prestigeobject loopt.