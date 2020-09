Boete geëist tegen van verkrachting beschuldigde islamdeskundige Tariq Ramadan

Opnieuw storm van kritiek op politie VS na neerschie­ten autisti­sche jongen (13)

9 september De politie in de Amerikaanse stad Salt Lake City krijgt een storm van kritiek over zich heen nadat die een geestelijk instabiele 13-jarige met meerdere schoten zwaar heeft verwond. De moeder had de hulp van de politie ingeroepen omdat haar zoon, die aan het syndroom van Asperger lijdt, angstig was geworden omdat hij alleen thuis was. Zijn moeder was voor het eerst in ongeveer een jaar weer aan het werk gegaan.