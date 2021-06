‘Boko Haram-leider Abubakar Shekau heeft zichzelf opgeblazen’

Keiharde klap voor drugsmaf­fia: criminelen kochten gekraakte telefoons van politie

6:55 De politie in zestien landen heeft in een unieke operatie maandenlang de communicatie van topcriminelen kunnen onderscheppen. De criminelen dachten niet te kraken cryptotelefoons in handen te hebben. In werkelijkheid waren de telefoons afkomstig van de politie, die daardoor alles kon afluisteren.