Bolsonaro en Lula nek-aan-nek in Braziliaanse presidentsverkiezing

Brandbom­men bij asielop­vang in Dover, waar net honderden mensen aankwamen

Een man heeft zondag drie benzinebommen naar een aankomstcentrum voor asielzoekers in het Britse Dover gegooid. In Groot-Brittannië woedt een fel politiek debat over het stijgende aantal asielzoekers dat in rubberboten het Kanaal oversteekt vanuit Frankrijk, zaterdag waren dat er bijna 1000.

17:01