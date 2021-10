Bolsonaro moet vervolgd worden voor moord, vindt Braziliaanse senaatscommissie

Vier Russische familiele­den op mysterieu­ze wijze gestikt in sauna van Albanees hotel

16 oktober Vier Russische toeristen uit dezelfde familie zijn op mysterieuze wijze dood aangetroffen in een badplaats in het westen van Albanië. De Albanese politie meldt dat de vakantiegangers vrijdagavond verstikt werden aangetroffen in een sauna in een hotel in het dorp Qerret.