Bolt en Follender ondervraagd door Colombiaanse justitie

De twee werden in juni dit jaar ontvoerd door de guerrillabeweging ELN in het noordoosten van Colombia. Ze waren daar om een aflevering van Spoorloos op te nemen. Bolt en Follender werden te voet meegenomen naar het onherbergzame gebied van de cocaïneboeren. Na een week werden ze weer vrijgelaten. Bolt en Follender deden geen aangifte van de ontvoering, maar de Colombiaanse justitie besloot er toch een zaak van te maken. De twee vertelden na terugkeer in de bewoonde wereld dat ze voor hun leven hebben gevreesd, maar dat ze goed zijn behandeld door de guerrillabeweging. De strijders van het ELN dachten aanvankelijk dat ze voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA werkten.

Opnieuw verteld

Vijf vertegenwoordigers van het Colombiaanse Openbaar Ministerie vlogen naar Nederland om het tweetal vragen te stellen over de ontvoering. ,,We hebben het hele verhaal nog een keer verteld", aldus Bolt. ,,En ze hadden nog wat extra vragen over locaties en mensen."



Volgens Bolt neemt justitie in Colombia de zaak heel serieus. ,,Sommige dingen kunnen niet in een rechtsorde." Als hij en Follender gevraagd worden om te getuigen in een eventuele strafzaak, reizen ze af naar het land. ,,Al zit ik er niet om te springen. Maar ze hebben ons van onze vrijheid beroofd, dan denk ik wel dat je min of meer de plicht hebt om dat te doen."