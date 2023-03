Bondskanselier Scholz doet oproep aan Xi Jinping: Lever geen wapens aan Rusland

Bondskanselier Scholz sluit vredesonderhandelingen in Oekraïne met de Russische president Poetin uit. Daarnaast doet hij een oproep aan de Chinese president Xi Jinping zich niet in de oorlog te mengen.

Ruim een jaar na de wrede oorlogsverklaring van Rusland aan Oekraïne, ziet bondskanselier Olaf Scholz geen reden om met de Russische president Vladimir Poetin rond de tafel te gaan en te praten over het einde van de oorlog.

Geen vredesakkoord

,,Niets wijst erop dat Rusland bereid is te onderhandelen over vrede”, zei Scholz in de Bondsdagrede die een jaar Zeitenwende markeerde, de beloofde ommezwaai op defensiegebied. ,,Rusland is Oekraïne binnengevallen. Er kan geen vredesakkoord worden bereikt over de hoofden van de Oekraïense burgers heen.’’

Tegelijk drong Scholz bij Poetin aan op het terugtrekken van de Russische gevechtstroepen op Oekraïens grondgebied. ,,Dan kan de oorlog in een ogenblik voorbij zijn.” Volgens de Duitser is het belangrijk dat Poetin deze boodschap ook van andere wereldleiders hoort.

Scholz had voor zijn Chinese collega Xi Jinping een boodschap in het bijzonder: ,,Gebruik uw invloed om de Russische soldaten te laten vertrekken [uit Oekraïne] en lever geen wapens aan de Russische agressor.” Volgens westerse inlichtingen zou China wapenleveringen aan Rusland serieus overwegen. Het Amerikaanse ministerie van defensie deed dinsdag een uitdrukkelijke oproep aan China om hiervan af te zien.

Na de Bondsdagrede vloog Scholz donderdagochtend naar Washington, waar hij een ontmoeting heeft met de Amerikaanse president Joe Biden. Het is het eerste bezoek van de kanselier aan het Witte Huis sinds de Russische invasie op 24 februari vorig jaar.

Defensie verwaarloosd

Na de toespraak van Scholz uitte CDU-leider Friedrich Merz forse kritiek op de achterblijvende defensieuitgaven van Duitsland. ,,Een jaar na de Zeitenwende zijn we verder verwijderd van de Navo-norm van 2 procent’’, zei Merz.

De bondsregering beloofde vorig jaar 100 miljard euro te steken in de Bundeswehr, de Duitse krijgsmacht die de afgelopen dertig jaar verwaarloosd was. Volgens Merz is tot dusver slechts 600 miljoen euro van dit defensiebudget besteed. Ook hekelde de christendemocraat de verdeeldheid binnen de bondsregering over het uitblijven van een federaal veiligheidsstrategie. ,,De interne coalitiestrijd over verantwoordelijkheden zorgt dat Duitsland overal te laat is.”

