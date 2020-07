Bonje om de Nijl: Egypte en Ethiopië ruziën over dam en watertoevoer

Vissers in het Turkanameer in Kenia vangen al enige tijd minder baars. ,,We moeten steeds verder het meer op om de vis te vangen", klaagt Fitbo Lalulkol tegen het persbureau Reuters. Hij wijst Ethiopië aan als de schuldige. In dat land staat immers de 250 meter hoge Gibe III-dam in de Omo, de Ethiopische rivier die uitkomt in dat Turkana-woestijnmeer. Zo'n 90 procent van het water in het meer stroomt het meer binnen via de Omo.