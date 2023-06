Bonkende geluiden gehoord tijdens zoektocht naar duikboot Titan: ‘Hoop op overlevenden’

De zoekactie naar de vermiste onderzeeër Titan voor de Canadese kust richt zich op een gebied waar sensoren ‘gebonk’ hebben waargenomen. Wat voor gebonk het was, is nog onduidelijk, maar het was te horen in de buurt van de plek waar de Titan in de problemen is geraakt. Onder water wordt gezocht naar de bron van het geluid, zo meldt de Amerikaanse kustwacht.

Het geluid werd opgemerkt vanuit een Canadees vliegtuig. De gegevens van de P-3 zijn volgens de kustwacht doorgestuurd naar deskundigen om te kijken waar het best gezocht kan worden. Een of meer onderwaterrobots die voor de zoekactie worden ingezet, zijn op zoek gegaan naar de bron van het geluid.

Volgens Amerikaanse media hebben zoekploegen met tussenpozen van dertig minuten gebonk gehoord.

CNN en Rolling Stone halen interne overheidsmemo’s aan waarin staat dat de geluiden zijn gedetecteerd en melden dat er, nadat er vier uur later extra apparaten waren ingezet, nog steeds geluiden werden waargenomen. De memo’s maken niet duidelijk wanneer precies op dinsdag het gebonk werd gehoord of hoelang. Er zou dinsdagochtend vroeg in de duikboot nog voor zo'n dertig uur aan zuurstof over zijn voor de vijf opvarenden.



De geluiden duiden er volgens de memo op dat ‘hoop op overlevenden’ gerechtvaardigd is. Richard Garriott, voorzitter van de Explorers Club, waar twee van de vermiste passagiers lid van zijn, zegt ook dat er ‘reden tot hoop’ is op basis van de laatste gegevens. Hij zegt in een verklaring dat er ‘waarschijnlijke tekenen van leven zijn waargenomen op de vindplaats’. ,,We geloven dat de Amerikaanse kustwacht al het mogelijke doet met alle middelen die ze heeft.’’

Zelfs als de onderzeeër uit eigen beweging boven komt drijven, is het gevaar nog niet direct geweken. Volgens The Guardian lijkt het luik van de duikboot aan de buitenkant vastgeschroefd te zijn. De bemanning binnenin zou nog steeds afhankelijk zijn van noodzuurstof om te ademen totdat het luik wordt geopend door reddingsteams.

Eerder dinsdag maakte de Amerikaanse kustwacht bekend de zoekactie naar de Titan uit te breiden. Er werd al gezocht vanuit de lucht en vanaf het water, maar de kustwacht gaat ook zoeken met een onderzeeër. Frankrijk stuurt een schip met een diepzeerobot om mee te helpen. Tot nu toe is er meer dan 25.900 vierkante kilometer zee afgezocht door vliegtuigen naar het vermiste schip.

Dinsdag meldt AP dat OceanGate Expeditions, dat de Titan exploiteert, herhaaldelijk is gewaarschuwd dat er ‘catastrofale veiligheidsproblemen’ zouden kunnen ontstaan door de manier waarop het schip is ontwikkeld. David Lochridge, OceanGate’s directeur maritieme operaties, schreef in 2018 een technisch rapport waarin stond dat het vaartuig in ontwikkeling meer tests nodig had en dat passagiers in gevaar zouden kunnen komen wanneer het ‘extreme diepten’ zou bereiken. Dat blijkt uit rechtbankpapieren.

OceanGate klaagde Lochridge aan, beschuldigde hem van het schenden van een geheimhoudingsovereenkomst en hij diende een tegenclaim in waarin hij beweerde dat hij ten onrechte was ontslagen, omdat hij vragen had gesteld over het testen en de veiligheid. De zaak werd enkele maanden na het indienen ervan geschikt onder geheime voorwaarden.

Contact met de onderzeeër verloren

Duikboot Titan begon zondagmorgen aan de twee uur durende tocht naar de bodem van de Atlantische Oceaan. Maar kort voordat de duikboot bij het wrak zou arriveren, verloor een ondersteunend schip het contact met de onderzeeër. Onder de opvarenden is de Britse miljardair en ontdekkingsreiziger Hamish Harding (58). Ook de oprichter van de Titanic-missie, Stockton Rush, zou aan boord zijn met nog twee passagiers uit Pakistan. Het gaat om Shahzada Dawood (48) en zijn zoon Sulaiman (19). Zij behoren tot een rijke, prominente familie uit het land. De boot wordt bestuurd door de 73-jarige Fransman Paul-Henry Nargeolet.

De Titan was op weg naar het in 1912 gezonken passagiersschip Titanic op 3800 meter diepte in de Atlantische Oceaan. Normaal gesproken blijft de boot een dag onder water: twee uur dalen, een paar uur bij het wrak van de Titanic en twee uur terug naar de oppervlakte.

