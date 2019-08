Boosheid over Trump overheerst in getroffen Dayton en El Paso

Moeder 21-jarige schutter El Paso belde politie met zorgen over wapen zoon

7:55 Weken voor de dodelijke schietpartij in El Paso, waarbij 22 doden vielen, belde de moeder van de schutter met de politie in haar woonplaats Allen. Ze maakte zich zorgen over het kalasjnikov-achtige wapen dat haar zoon Patrick Crusius in bezit had.