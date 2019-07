Boris Johnson belooft spoedige Brexit en is verrassend lief voor Theresa May

Johnson noemde het een buitengewone eer en voorrecht om de nieuwe premier en Tory-leider te zijn. Hij adresseerde ook de scepsis die velen hebben, ook in zijn eigen conservatieve partij. ,,Ik realiseer me dat er mensen zullen zijn die de beslissing om hem te kiezen als nieuwe premier betwijfelen en er zullen mensen zijn die afvragen wat ze hebben gedaan. Misschien zelfs in deze zaal.”

Hij kondigde echter aan zijn uiterste best te doen om critici voor zich te winnen. ,,Tegen alle twijfelaars zeg ik: we gaan dit land van nieuwe energie voorzien en gaan Brexit voor elkaar krijgen.” Daarbij zal Johnson zich totaal op zijn werk storten: ,,Samen met mijn team dat ik komende dagen zal bouwen.”

Voor zijn door hem lang bekritiseerde voorganger Theresa May had hij verrassend vriendelijke woorden. ,,Het was een voorrecht om in haar kabinet te zitten en de passie en vastberadenheid te zien die ze toonde over de vele zaken die haar erfenis zijn: van gelijk loon voor mannen en vrouwen en het aanpakken van de problemen van geestelijke gezondheid tot raciale discriminatie in ons strafrechtelijke systeem.”