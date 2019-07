Boris Johnson geeft broer Jo een ministerspost

Rees-Mogg, een prominente brexiteer, volgt in het nieuwe kabinet Mel Stride op als bewindsman die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis. Stride staat bekend als een zogenoemde remainer, die in 2016 tegen het Britse vertrek uit de EU stemde.

Jo Johnson was eerder onderminister in het kabinet van de opgestapte premier Theresa May. Hij nam ontslag uit onvrede over het akkoord dat May met de Europese Unie wilde sluiten. In tegenstelling tot broer Boris deed Jo dat omdat hij kritisch tegenover de brexit staat. In 2016 stemde hij tegen de brexit.