Boris Johnson premier af na indienen ontslag bij koningin Elizabeth

‘Asielop­vang Nederland ondermaats en in strijd met mensenrech­ten’

De asielopvang in Nederland is zo ondermaats dat die een inbreuk vormt op de mensenrechten. Dat zegt Europees mensenrechtencommissaris Dunja Mijatovic, die daarmee Nederland een flinke tik op de vingers geeft. Bovendien is de asielcrisis niet het gevolg van een plotse en onverwachte toeloop, maar van structurele tekortkomingen die zij en anderen, zowel in als buiten Nederland, al veel eerder signaleerden en waar de regering weinig tot niets aan heeft gedaan.

2 september