Boris Johnson viert akkoord als triomf: ‘De deal is gedaan’

,,De deal gaat banen beschermen en geeft ons mogelijkheid om producten in Europa te verkopen zonder tarieven en quota’s. We kunnen meer zaken doen”, aldus Johnson tijdens een persconferentie vanmiddag.



Johnson legde de nadruk op de soevereiniteit die hij had teruggehaald naar het Verenigd Koninkrijk. De deal is gedaan. De Britse premier zei dat hij belofte had ingelost en de Britten de weer controle had gegeven over hun financiën, de grenzen grenzen, de handel en de visserij. De handel met de EU kon doorgaan zonder dat de Britten tarieven werd opgelegd of ze zich aan quota’s moesten houden. Ook had het Europese Hof van Justitie geen zeggenschap meer in Britse aangelegenheden.