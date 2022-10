‘Boris Johnson wil om wangedrag ontslagen minister laten ridderen door koning Charles’

Als vertrekkend premier heeft Johnson het recht koning Charles III te vragen koninklijke onderscheidingen toe te kennen aan personen die daarvoor in zijn ogen in aanmerking komen. Burns wordt gezien als een nauw bondgenoot van Johnson en was eerder ook al minister van Handel in diens regering. In 2020 nam Burns in die functie ontslag nadat was vastgesteld dat hij zijn positie als parlementslid had misbruikt om iemand te intimideren. In september keerde hij terug in die functie, nadat Liz Truss was aangetreden als nieuwe premier.