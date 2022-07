Bosbrand bedreigt zeldzame Sequoia-bomen in Amerikaans natuurpark Yosemite

met video's Rusland schiet opnieuw Oekraïens woonblok in puin

Een Russische raket heeft vanochtend vroeg in de Oekraïense stad Charkov een appartementencomplex van zes verdiepingen deels verwoest. Of er slachtoffers zijn gevallen is nog niet bekend. Oekraïense media melden dat reddingswerkzaamheden aan de gang zijn en dat een oudere vrouw levend onder het puin vandaan is gehaald.

11 juli