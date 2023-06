Bosbranden Canada breiden zich verder uit, duizenden mensen geëvacueerd in Quebec

Canadese provincie krijgt bosbranden niet onder controle en roept hulp VS in

Heet en droog weer is de oorzaak van de branden. Volgens de Canadese autoriteiten ging er in 2023 in totaal al meer dan 2,7 miljoen hectare in vlammen op, acht keer meer dan het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar. Er zijn momenteel 2014 actieve branden in Canada, waarvan er 93 niet onder controle zijn.