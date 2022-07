Bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden steeds groter

Frankrijk heeft al wekenlang te kampen met bosbranden als gevolg van droogte die wordt veroorzaakt door hoge temperaturen. De brandweer gaat de branden in het zuidwesten van Frankrijk onder meer te lijf met blusvliegtuigen. Volgens de lokale autoriteiten zijn in de afgelopen week meer dan 12.200 mensen geëvacueerd. Onder de evacués zijn ook toeristen. Door een bosbrand langs de kust, ten zuidwesten van Bordeaux, werden de afgelopen dagen in Cazaux zeven woningen twee restaurants in de as gelegd. Volgens de Franse autoriteiten is de brandweer erin geslaagd zeker honderd woningen en andere panden in Cazaux te behoeden voor de brand. Zo’n 4000 mensen uit het plaatsje moesten huis en haard verlaten.

Sterke wind

In Landiras verspreidde de brand zich afgelopen nacht naar het zuidwesten door een sterke wind. Op die plek is in totaal zo'n 6500 hectare bos verbrand. Iets westelijker, in Teste-de-Buch, is ruim 3000 hectare bos getroffen. Die brand is daar ‘s nachts niet groter geworden, maar is ook nog niet onder controle en de kans dat het vuur weer oplaait is groot.



Ook op andere plekken in Europa, zoals in Portugal en Spanje, woeden bosbranden als gevolg van de hitte. In Spanje bij Extremadura, tegen de grens met Portugal, en bij Castille en Leon in het midden van het land. Ook daar zijn inwoners geëvacueerd. In de Spaanse regio Catalonië hebben de autoriteiten voorzorgmaatregelen genomen om bosbranden te voorkomen. Rond 275 steden en dorpen is kamperen verboden.



In nagenoeg heel Portugal, grote delen van Spanje en delen van Frankrijk geldt al dagen een hitteplan voor extreem weer. De temperaturen in Europa blijven de komende dagen hoog. Ook voor vandaag worden in Frankrijk extreme temperaturen voorspeld. Noordelijker in Europa worden inmiddels ook voorzorgsmaatregelen getroffen tegen de voorspelde hitte van de komende dagen.