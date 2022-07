Bosnische Lemja vluchtte in 1992 met haar handbalteam naar Nederland

Het verhaal van Lemja begint lang geleden, in een andere tijd en in een land dat niet meer bestaat. Ze is 16 jaar en de wereld ligt aan haar voeten. Ze groeit op in Mostar, die oude stad in Bosnië waar zo goed te zien is dat de Ottomanen er eeuwenlang de baas waren. Als ze om zich heen kijkt, ziet ze de bergen, en als ze goed luistert, hoort ze het water van de Neretva, de rivier die dwars door de stad stroomt. Dit is haar thuis, hier wonen de mensen van wie ze houdt en hier doet ze wat ze het allerliefste doet: handballen. ,,Als ik was gebleven, was ik handbalprof geworden, zeker weten”, zegt Lemja Kovac nu, op deze zomeravond in haar tuin in Rotterdam. Maar ze is niet gebleven, want het werd oorlog. Ze vlucht met haar handbalteam naar Nederland, een onvoorzien avontuur dat door GerBen van ’t Hek en Rens Lieman is opgetekend in het boek De bus uit Mostar.