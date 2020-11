Bouterse over Decembermoorden: ‘De geschiedenis zal mij vrijspreken’

Voor het eerst in dertien jaar verscheen Desi Bouterse vandaag voor de Krijgsraad in het proces rond de Decembermoorden. Hij verklaarde waarom hij in verzet gaat tegen zijn veroordeling tot twintig jaar cel. Volgens Bouterse is niet aan waarheidsvinding gedaan en zijn belangrijke getuigen genegeerd. ,,Het onrecht dat mij is aangedaan moet gecorrigeerd worden.”

De Krijgsraad veroordeelde Bouterse een jaar geleden bij verstek tot twintig jaar cel. De drie vrouwelijke rechters achtten bewezen dat de oud-president betrokken was bij het martelen en vermoorden van vijftien politieke tegenstanders van zijn militaire regime, op 8 december 1982 in Fort Zeelandia in Paramaribo.

Sinds de start van het proces in 2007 is Bouterse nooit persoonlijk voor de Krijgsraad verschenen. Daarom kon hij niet in hoger beroep gaan, maar wel verzet aantekenen.

Bouterse las een half uur durende verklaring voor waarin hij wees op ‘onmiskenbare ernstige tekortkomingen’ in de strafzaak. Volgens hem waren de politieke tegenstanders opgepakt en gedood, omdat zij een vijandelijke invasie zouden voorbereiden.

Volgens de oud-legerleider heeft de krijgsraad belangrijke getuigen nooit gehoord. Ook belastende informatie uit onder andere Nederland is door de krijgsraad genegeerd, aldus Bouterse.

Spijt

,,Weest u ervan overtuigd dat ik er absoluut niet trots op ben en dat het mij echt veel verdriet heeft gedaan en dat ik er ook spijt van heb, dat ik de gebeurtenissen van december 1982 niet heb zien aankomen”, zei Bouterse tegen de Krijgsraad.

,,Ik ben daarom in verzet gekomen, omdat het evident is dat er onvoldoende inzicht was in de onderliggende psychologische factoren bij de genoemde omstandigheden. Ik weet zeker dat de geschiedenis mij zal vrijspreken van alle schuld aan het trieste, traumatische gebeuren van 8 december 1982.”

De inhoudelijke behandeling van de verzetszaak zou begin vorig jaar plaatsvinden, maar door ziekte van een van de rechters werd die zitting na zes minuten geschorst. Daarna is de procedure nog vier keer uitgesteld, onder meer vanwege de coronacrisis.

Verdaagd

De laatste keer, een maand geleden, werd de zaak verdaagd omdat Bouterse om ‘persoonlijke redenen’ niet op de zitting verscheen. Zijn advocaat Irvin Kanhai overhandigde de rechters een vertrouwelijke brief met een toelichting.

Cynthia Valstein-Montnor, president van de Krijgsraad, noemde het een ‘verontschuldigbare reden’. Ze wees er wel op dat Bouterse vandaag wel zelf voor de rechtbank moet verschijnen.

Volledig scherm Desi Bouterse verscheen in januari dit jaar in militair uniform voor de Krijgsraad. Hij onderstreepte daarmee zijn positie als opperbevelhebber van het leger. © ANP

Vanochtend iets voor 09.00 uur lokale tijd arriveerde Bouterse met de verklaring in zijn hand en omringd door enkele prominenten van zijn partij NDP en trouwe aanhangers bij het gerechtsgebouw. Met de leus ‘Er is een strijd om te strijden, we zullen niet bang zijn’ waren NDP’ers op sociale media opgeroepen hun partijleider vandaag te steunen.

In tegenstelling tot begin dit jaar, toen Bouterse in militair tenue naar de rechtbank liep onder begeleiding van honderden aanhangers en een brassband, verscheen de ex-president nu in een gewoon kostuum en met minder mensen om zich heen.

Volledig scherm Desi Bouterse op weg naar de inauguratie van zijn opvolger, president Chan Santokhi, afgelopen zomer. © ANP

Verhoudingen anders

Inmiddels liggen de verhoudingen in Suriname anders. De NDP leed in mei een grote nederlaag bij de verkiezingen en is veroordeeld tot de oppositie en Bouterse is inmiddels geen president meer.

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers, verwacht dat het proces binnen twee jaar is afgerond. ,,Ik verwacht niet dat het nog tot sint-juttemis zal duren”, zegt Essed. ,,De nabestaanden hebben groot vertrouwen. En ze hebben in dit proces al lang geduld gehad. Dat beetje extra geduld kunnen ze ook nog wel opbrengen.”

Romeo Hoost verloor zijn neef tijdens de Decembermoorden in Suriname. Hij hoopt dat Bouterse snel achter slot en grendel verdwijnt: