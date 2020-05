Bouterse: verkiezingen gaan gewoon door

Volgens De Ware Tijd loopt de situatie aan de oostgrens van Suriname uit de hand. Bronnen melden aan de krant dat massaal mensen met bootjes illegaal de grens oversteken.

Het gaat om mensen die in Suriname geregistreerd staan, maar voornamelijk in buurland Frans-Guyana wonen of werken. Vanwege de coronacrisis is de grens tussen beide landen gesloten. Mensen zouden illegaal oversteken om te kunnen stemmen.

Volgens de krant zou president Bouterse overwegen om de verkiezingen uit te stellen, om de volksgezondheid niet in gevaar te brengen. In een verklaring uitgegeven door het Nationaal Informatie Instituut, de staatspersdienst, ontkent Bouterse dat. ,,De verkiezingen gaan gewoon door. Nogmaals, de verkiezingen gaan gewoon door.’’

Volgens Bouterse klopt het ook niet dat de grenzen opengesteld zijn en mensen vrijelijk kunnen oversteken, terwijl er besmettingsgevaar is. De grenzen met crisisgebieden blijven ‘absoluut afgegrendeld’.

De president zegt dat alleen als het Covid-managementteam hem zou rapporteren dat er mensen illegaal overgestoken zijn uit gebieden die gevaarlijk zijn, hij drastische maatregelen gaat treffen.

Frustreren

,,Wij hebben uiteraard vanuit onze verantwoordelijkheid het Covid-team geïnformeerd om voor ons nader te onderzoeken wat hier allemaal van waar is. We weten dat er krachten achter de schermen zijn die proberen natuurlijk de verkiezingen te frustreren.‘’

De illegale overstekers zouden vooral aanhangers zijn van de ABOP, de politieke partij van voormalig junglecommando Ronnie Brunswijk. Die partij heeft in de binnenlanden een grote aanhang.

ABOP-parlementslid Diana Pokie, die op dit moment in het binnenland is, bevestigt tegenover deze site dat er inderdaad sprake is van illegale grensoversteek. ,,Maar dat gebeurt al sinds de lockdown’’, zegt Pokie. ,,Het zijn mensen die op en neer willen reizen naar hun familie, maar dat niet kunnen omdat de grens dicht is. Of mensen die morgen willen stemmen en zelf iets regelen om over te steken.’’

‘Ernstig gevaar’

Jerry Slijngard van het Covid-19-managementteam zegt in De Ware Tijd dat de illegale oversteek een ‘ernstig gevaar’ is voor de volksgezondheid en een ‘erg zorgelijk probleem’. Hij spreekt van een toename. ,,Hoewel de grens gesloten is en er politie en militairen in het gebied zijn, wordt het steeds indringender. We kunnen ook niet overal en alles controleren, je sluit één oversteekplek af en ze vinden een andere.’’

Slijngard doet een beroep op de politieke partijen om hun verantwoordelijkheid te tonen en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen. Bronnen binnen de Nationale Democratische Partij (NDP) van Bouterse zeggen dat de president wordt gevraagd de verkiezingen uit te stellen.

ABOP-parlementslid Marinus Bee zegt in De Ware Tijd dat Bouterse niet bevoegd is de verkiezingen uit te stellen, maar het parlement. ,,Wij zijn niet in staat van oorlog waardoor het parlement niet bijeen zou kunnen komen.‘’